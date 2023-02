Melvins a publié son itinéraire de tournée 40e anniversaire en Europ et au ROyaume Uni. La bande à Buzz commence son périple le 30 mai à Bristol au UK, puis continuera en Europe en juin, avec entre autres un passage au Hellfest. Les dates sont dans la suite. [ plus d'infos ]

The confirmed dates are:



May 30: Bristol The Exchange, UK

Jun 01: Glasgow The Garage, UK

Jun 02: Newcastle Boiler Shop, UK

Jun 03: Leed Stylus, UK

Jun 04: Manchester Gorilla, UK

Jun 05: Birmingham O2 Institute 2, UK

Jun 06: London lectric Ballroom, UK

Jun 08: Paris Le Trabendo, FRA

Jun 09: Cologne Freak Valley Festival, GER

Jun 10: Hamburg Knust, GER

Jun 11: Berlin Hole 44, GER

Jun 12: Prague Lucerna Music Bar, CZE

Jun 13: Vienna Arena, AUT

Jun 14: Zagreb The Culture Factory, CRO

Jun 17: Vitoria-Gasteiz Azkena, SPA

Jun 18: Clisson Hellfest, FRA

Jun 20: Geneva PTR, SWI

Jun 21 Zurich Rote Fabrik Clubraum, SWI

Jun 22: Strasbourg La Laiterie, FRA

Jun 24: Leffinge De Zwerver, BEL

Jun 25: Antwerp Trix, BEL

Jun 26: Amsterdam Paradiso Main Hall, HOL

Jun 27: Nijmegen Doornroosj, HOL

Jun 29: Brighton Chalk, UK

Jun 03: Athens Technopolis, GRE

July 05 Tel Aviv Barby, ISR

July 06 Tel Aviv Barby, ISR