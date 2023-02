Voici "Ghosts again", le premier extrait clippé du 15eme album de Depeche Mode, Memento Mori, qui paraitra le 17 mars chez Columbia Records. On rappelle que 4 concerts sont prévus en France : le 31 mai à Lyon au Groupama Stadium, le 22 juin à Lille au stade Pierre Mauroy, le 24 juin à Paris au stade de France, et le 4 juillet à Bordeaux au Matmut Atlantique. [plus d'infos]