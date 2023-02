Megadeth est trainé en justice par l'artiste qui a créé la pochette de leur dernier album, The sick, the dying... and the dead!. Brent Elliott poursuit le groupe ainsi que son management et le label pour enfreinte à copyright. L'artwork aurait été utilisé avant la signature d'un contrat et même payment à l'artiste, ce qui n'est pas permis dans l'état de New York.

Il demande des dédommagements ains qu'une interdiction d'utiliser l'oeuvre.