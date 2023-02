Après avoir sorti 3 singles avec des feats tels que Zack de la Rocha ( RATM ), Samuel T. Herring (Future Islands) et Jae Matthews (Boy Harsher), les membres du noyau dur d'Algiers démontrent l'étendue de leur force de frappe avec '73%". Ce titre est disponible à la suite. On rappelle que Shook, le nouvel album, sort le 24 février chez Matador et que le groupe sera le 7 mars à Petit Bain à Paris. [plus d'infos]