Corrosion Of Conformity travaille sur des morceaux du successeur de No cross no crown (2018). Le groupe a partagé sur Instagram un short de Pepper Keenan et de leur nouveau batteur Stanton Moore (Galactic) dans le studio, avec une note disant: "Session d'écriture avant notre tournée printanière en Europe / Angleterre!". Moore avait déjà joué sur leur album de 2005, In the arms of god.

[ Répèt corrosion of Conformity: Instagram ]