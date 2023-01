Max Gutierrez l'homme derrière Grandiosa Muerte propose un death metal intense et percutant sans manquer de rappeler les groupes Lemming Project ou encore Bolt Thrower.



Enregistré par Max Gutierrez au Cavan Studio et mixé et masterisé par Colin Marston (Gorguts, Imperial Triumphant) au Studio Menegroth - The Thousand Caves.



Pour plus d'infos sur Grandiosa Muerte : http://www.grandiosamuerte.com