Découvre à la suite le nouvel single de Peter Gabriel, "The court", extrait de i/o son prochain album. Le britannique sera en concert en France le 23 mai à Paris (Bercy Accor Arena), le 24 mai à Lille (Stade Pierre Mauroy) et le 15 juin à Floirac (Arkéa Arena).

