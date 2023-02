Hier à la Luciole à Alençon, c'était mon dernier concert avec BBA. Grand merci à mes frères Poun, Arno, Sam, Jacou pour toutes ces années passées sur scène et sur la route...Vous êtes et serez toujours dans mon coeur...et puis il nous en reste des soirées à passer ensemble...



Merci et bravo à Etienne qui était des nôtres hier. Big up à Célia, Denis, Erwan, Alex, Rox, Loïc, JP et celles et ceux qui ont fait partie de la team par le passé.. Allez aux concerts , supportez la scène française et bien évidemment et surtout viva Black Bomb A..



Rv