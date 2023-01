Unloved, le trio dream-pop rock composé notamment d'ex-membres de Vincent & Mr. Green et qui est l'auteur d'une grande partie de la BO de la série "Killing Eve", a annoncé l'arrivée de son nouvel album Polychrome, qui sortira le 24 février via Heavenly. Il arrive près de six mois après leur double album The pink album et son premier extrait, "I did it", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]