Tom Hunting (batteur d'Exodus) a clippé "Jungle love", sa reprise du classique de Morris Day And The Time titre figurant dans le film "Purple Rain". Darryl "DMC" McDaniels (Run-DMC) a écrit et chanté les paroles et Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction) s'est occupé des parties guitare. "Jungle Love" est tiré du premier album solo de Hunting, intitulé Hunting Party, une collection de reprise de ses chansons favorites. [plus d'infos]