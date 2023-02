Falling In Reverse a sorti un nouveau clip pour "Watch the world burn" dans lequel un sosie de Sebastian Bach se prend un laptop sur la tête (vers 2:08). La scène est un clin d'oeil à la récente altercation vocal entre le frontman Ronnie Radke et l'ex chanteur de Skid Row, qui les critiquait pour avoir annulé une série de concerts dû à un laptop qui avait disparu. [plus d'infos]