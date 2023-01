Tournée européenne:

Europe

May 06: Nijmegen Sonic Whip Festival, HOL

May 07: Utrecht Ekko, HOL

May 08: Koln Bumann & Sohn, GER

May 09: Hamburg Molotow, GER

May 10: Copenhagen Stengade, DEN

May 12: Berlin Urban Spree, GER

May 13: Leipzig Trip Festival, GER

May 15: Bern ISC Club, SWI

May 16: Lyon Le Periscope, FRA

May 17: Paris Point Ephemere, FRA

May 18: Orleans, FR - L'Astrolabe, FRA

May 19: Lille Le Grand Mix, FRA

May 20: Antwerp Trix, BEL