Le duo franco-américain formé par Sorg et Napoleon Maddox ont sorti un nouvel album intitulé Louverture. Il est sorti le 18 novembre chez Sans Sucre Records. Pour cet album hommage au combat du peuple haïtien pour son indépendance, et à Toussaint Louverture, ils se sont entourés notamment du multi-instrumentaliste Jowee Omicil et du pianiste Carl-Henri Morisset. On retrouve à la suite le clip de "Louverture".

