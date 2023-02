Sweetheart, le second album du groupe stéphanois Vanilla Blue, chroniqué dans notre dernier numéro, est sorti le 27 janvier via Nineteen Something. Tu peux l'écouter sur toutes plateformes de streaming (dont Spotify à la suite) et le commander juste ci-dessous sur le Bandcamp du groupe.

[ Commande: Bandcamp ] [plus d'infos]