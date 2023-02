Brainiac, groupe de synthpunk noise ayant sévit de 1992 à 1997, année de la disparition de son chanteur, a sorti via son label de l'époque, Touch And Go Records, un EP nommé Predator Nominate. Il s'agit de chansons exclusives qui n'ont jamais été publiées et issues de la dernière période du groupe, la plus prolifique. Les titres sont désormais disponibles à l'écoute via le Bandcamp du groupe à la suite ainsi que les commandes.

[ Commande: Touch And Go ] [plus d'infos]