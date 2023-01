Pantera, mené par son chanteur Phil Anselmo, a été déprogrammé des festivals Rock Am Ring et Rock Im Park en Allemagne et au Gasometer en Autriche. Motif : Anselmo, (bourré à l'époque), avait fait un salut nazi en 2016 à Hollywood lors d'un concert hommage à Dimebag. Ce sera les Foo Fighters qui les remplacera sur les 2 festoches allemands.