Fall Out Boy revient avec un nouvel album So much (for) stardust le 24 mars. Un clip pour le premier single, "Love from the other side" a été partagé. Quelques jours après l'annonce de l'album, le guitariste co-fondateur du combo, Joe Trohman a annoncé quitté le groupe pour un moment, afin de s'occuper de sa santé mentale. Ci-dessous, vous trouverez également une version live du nouveau titre sans le guitariste. [plus d'infos]