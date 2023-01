Soccer Mommy est passé au bureau de NPR pour y jouer un "Tiny Desk Concert". "Shotgun," "Circle the drain," "NewDemo" et "Still clean" ont été joués, en companie du guitariste Julian Powell, du claviériste Rodrigo Avendano, du bassiste Nickolas Widener, et d'une batterie électronique jouée par Rollum Haas. [plus d'infos]