Le festival angevin Levitation France va célébrer sa dixième édition en 2023, le samedi 27 et dimanche 28 mai. Toujours en open air au Chabada, ce festival a dévoilé les premiers noms de son affiche : The Dandy Warhols, Altin Gün, The Psychotic Monks, L.A. WITCH,, Crows, Acid Dad et Lambrini Girl.

[ Levitation Festival: Site officiel ]