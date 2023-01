Le nouvel extrait de Shook, le prochain album d'Algiers, s'intitule "I can't stand it" et il comprend deux invités : Samuel T. Herring de Future Islands et Jae Matthews de Boy Harsher. L'album sort le 24 février chez Matador (Horsegirl, Pavement, Queens of the Stone Age) et le groupe le défendra notamment le 7 mars au Petit Bain à Paris.

