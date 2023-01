Set list:

1. Hatfield 00:00

2. Stick Figure 06:45

3. The Agonies 13:20

4. Justicia 18:34

5. Jeremiad 23:06

6. Verses of Violence 30:04

7. Nadir 39:44

8. Oblivion Beckons 43:45

9. Red Neck War 47:44

10. Wings of My Soul 55:10

11. My New Casket 1:00:51

12. Slipping on Noise 1:09:00