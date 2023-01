Après un lancement réussi de sa première saison, la plateforme dédiée au rock et metal The Pit commence la nouvelle année en présentant un nouveau film "Adam The Apostate - Nergal The Heretic", un documentaire sur la vie d'Adam Darski, leader de Behemoth. La bande annonce est visible à la suite.



