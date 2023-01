Visiblement, il est resté quelques chutes de studio chez les Viagra Boys puisque les suédois ont publié non pas un mais quatre morceaux inédits tirés des sessions de Cave world, leur dernier disque sorti le 8 juillet dernier. Ces morceaux ("It ain't enough", "Stretch my arms", "Milk farm" et "Only friend") ont été rajoutés dans une version deluxe dispo à la suite. [plus d'infos]