Le sextet turco-néerlandais Altin Gün sortira Aşk, son nouvel album, le 10 mars via Glitterbeat/Modulor. Après le single "Leylim ley", ils nous font découvrir un nouveau morceau intitulé "Rakıya su katamam". Le groupe sera en concert le 15 et 16 avril au Trianon à Paris et le 18 avril au Transbordeur à Lyon. [plus d'infos]