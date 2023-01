Gus G. (Firewind, ex-Ozzy Osbourne), Michael Angelo Batio (Nitro, Manowar), Rowan Robertson (Dio) et Andy Martongelli (David Ellefson band) vont se rassembler sur une tournée européenne appelée l'"Electric Guitarlands" ce printemps. Une sorte d'équivalent au G3 créé par Joe Satriani. [plus d'infos]