Le duo noïse/math-rock Milkilo s'apprête à mettre un terme à 12 ans d'activité sonore. Leur ultime concert aura lieu à Lyon (Grrrnd Zero) le 28 janvier à l'occasion de la "Caverne compil party" en compagnie de Disco Boule, Binaire et Phở. Plus d'infos au bout du lien.

[ La Caverne compil party ]