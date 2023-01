Le concert complet de Metallica en hommage à Jonny Z et sa femme Marsha (fondateurs de MegaForce) de novembre dernier à Hollywood est dispo dans la suite. Le set est composé exclusivement de titres issus de leur 2 premiers albums, Kill 'Em All (1983) et Ride the lightning (1984), tous deux originellement sorti chez Megaforce. [ plus d'infos ]





01. Creeping Death

02. Ride The Lightning

03. Motorbreath

04. No Remorse

05. Trapped Under Ice

06. The Call Of Ktulu

07. Phantom Lord

08. Am I Evil?

09. Metal Militia

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiplash

12. Fade To Black

13. Seek & Destroy



Rappel:



14. Fight Fire With Fire

15. Blitzkrieg

16. Hit The Lights