Un nouveau groupe de noise rock/post-punk s'est formé du côté de Brest : Nonante. Il compte parmi ses rangs Marius de Lapin, Stef d'AÏNU et Estelle de Futurs Morts. Le groupe inaugure les présentations par un live enregistré à la maison et en écoute à la suite. Le groupe, qui est membre du catalogue d'Epicericords, jouera le 27 janvier sur la Presqu'ile de Crozon (Les chattes Borgnes) et le 28 à Douarnenez (La Cantate).







