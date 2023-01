John Dolmayan, le batteur de System Of A Down a mentionné que Serj Tankian (chanteur) n'a pas désiré faire partie du combo depuis très longtemps. Le batteur a aussi mentionné que les autres membres auraient dû se séparer du chanteur ds 2006 afin de continuer. Bien que tous en bon termes, ils ont essayé à multiples reprises de se regrouper afin d'écrire un nouvel album sans succès. Les derniers en date, Mesmerize et Hypnotize datent de 2005.