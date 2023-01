The Pit, la plateforme de vidéos spécialisée metal et rock, offre le visionnage du documentaire "RocKabul" dont le sujet est District Unknown, un groupe de metal progressif/psychédélique afghan ayant sévit entre 2008 et 2019. Ce film a été réalisé par le journaliste/réalisateur australien Travis Beard. Tu peux le visualiser en cliquant ci-dessous.

[ The Pit: Site officiel / RocKabul: Le film ]