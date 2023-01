La saison 3 de "Reprise" a pris fin récemment avec The Libertines. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, il s'agit d'une série filmée par la Blogothèque pour Culturebox réunissant des musiciens dans les meilleurs studios d'enregistrement de Paris faisant des reprises qui leur tiennent à cœur. Cette saison 3 était consacrée aux bandes originales de films, et The Libertines a tenu à reprendre "The windmills of your mind", extrait du film "L'Affaire Thomas Crown" de Norman Jewison sorti en 1968. [plus d'infos]