Fans de punk n' roll à la française, le dernier single de Les Lullies devrait te plaire. Ça s'appelle "Dernier soir" et c'est tiré de leur prochain LP, Mauvaise foi, à venir au printemps prochain via Slovenly Recordings (Duchess Says, JC Satàn, Powersolo). Notez que cette version du titre bénéficie d'un arrangement spécial pour le single, qui ne figure pas sur la version qui sera sur l'album. "Dernier Soir" sortira en format vinyle sur les labels français Adrenalin Fix et Head Records. [plus d'infos]