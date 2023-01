Comme les fans du groupe doivent le savoir, Slipknot a gardé en réserve des enregistrements effectués lors des sessions de l'album All hope is gone de 2008. Aujourd'hui, Shawn "Clown" Crahan, a déclaré que 11 chansons pourraient voir le jour plus tard dans l'année dans un album provisoirement intitulé "Look outside your window", après l'expiration du contrat avec Roadrunner Records, leur label de toujours.