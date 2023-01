Emile Sornin aka Forever Pavot sortira son troisième album le 3 février chez Born Bad Records. Il s'intitulera L'idiophone et a été co-réalisé avec Maxime Daoud, Samy Osta et Vincent Taeger. Parmi les invités, Arnaud Se (flute traversière) et Miira (chant) sont venus prêter mains fortes tandis que l'orchestration a été enregistré à Skopje chez Fames Project - Orchestral Music Recording. Enfin, l'artwork est signée par Camille Lavaud Benito. [plus d'infos]