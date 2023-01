1983-2023 : Les Béruriers sont toujours les rois !



A lui seul, le nom du groupe évoque l'épopée du rock alternatif : rebelle et engagée.

Né par erreur, un soir de février 1983, Bérurier Noir se retrouve très vite locomotive d'un vaste "mouv'ment d'la jeunesse", bien décidé à reprendre en main sa vie face à une société alors ultra conservatrice. Les temps n'ont guère changé.

Des premiers disques auto-produits et diffusés de la main à la main à la création de labels autogérés, des concerts en squats et apparitions sauvages en manifs, dans la rue ou le métro aux tournées interminables, des interviews données aux fanzines et aux radios libres aux apparitions toujours inclassables dans les grands médias, Bérurier Noir a mené la guerre d'indépendance la plus exaltante de l'histoire du rock en France, avec seulement un micro, une guitare, une boite à rythme, quelques nez rouges et des masques de théâtre rafistolés.

Dernier doigt d'honneur de cette raïa turbulente et irrécupérable, le troupeau d'rock se fait hara-kiri, au sommet de sa gloire, lors de trois derniers concert au cœur de Paris en novembre 1989.



Quarante ans après sa naissance, l'œuvre de Bérurier Noir continue pourtant toujours de résonner, que ce soit dans les manifestations ou les free-party, nourrissant les espoirs de celles et ceux qui souhaitent renverser ce monde pour bâtir une société véritablement libertaire, solidaire et fraternelle.



Le label Archives de la Zone Mondiale vient rappeler à celles et ceux qui auraient raté cette aventure sans précédent, 8 volets discographiques du groupe Bérurier Noir sous forme de rééditions en vinyles couleurs particulièrement originaux, diffusés tout au long de l'année.



* Nada : février 2023

* Macadam Massacre : mars 2023

* Concerto Pour Détraqués : avril 2023

* Joyeux Merdier* : mai 2023

* Abracadaboum* : juin 2023

* Ils Veulent Nous Tuer : septembre 2023

* Souvent Fauché Toujours Marteau : octobre 2023

* Viva Bertaga : novembre 2023





* : remasterisés d'après bandes originales (Tristan/Studio La Fugitive 2022) et nouvelle gravure (Marie/Translab 2022-2023).