Sleigher, la collaboration prog de Jordan Rudess (claviériste de Dream Theater) et Charlie Griffiths (guitariste de Haken) ont une nouvelle fois joint leurs forces avec l'artiste illustrateur Dan Goldsworthy (Accept, Alestorm et Sylosis) ainsi que Rody Walker (chanteur de Protest The Hero) pour y interpréter "South of heaven" de Slayer. L'année derniére la troupe reprenait "Seasons in the abyss" [plus d'infos]