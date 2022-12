The Lucid groupe de David Ellefson (ex-Megadeth), Vinnie Dombroski (Sponge), Drew Fortier et Mike Heller (Raven, Fear Factory) a sorti un nouveau titre intitulé "Saddle up and ride". Ce titre est le permier single issu de leur prochain EP, et compte Violent J de Insane Clown Posse comme invité. [plus d'infos]