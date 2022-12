Ultra Balance a partagé une lyric video pour le titre "Great cosmic magick", tiré de son premier album Mental escape. Le mastermind du projet, Jean-Jérôme Souladié (guitariste de Regarde Les Homme Tomber et Sang Froid) y invite la chanteuse Jensara Swann (The Veil), pour ce titre synthwave aux accents dark pop ! [plus d'infos]