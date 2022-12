Tribe 3 Productions a partagé une vidéo de haute qualité du concert des Kings Of Thrash (groupe qui rassemble des ex-Megadeth: David Ellefson (basse) et Jeff Young (guitare) et parfois même Chris Poland) du 19 novembre dernier, joué à la convention Days Of The Dead à Chicago. On peut aussi y voir la performance de Hardwire, un groupe tribute de Metallica. [plus d'infos]