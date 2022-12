Tim Commerford de Rage Against the Machine a révélé lors d'une interview qu'il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate en amont de la réunion du groupe. Le bassiste de 54 ans a confirmé qu'il se sent très bien suite à l'ablation de sa prostate 2 mois avant le début de la réunion. Il espère que ses révélations motiveront les hommes à se faire examiner.