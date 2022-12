The Winery Dogs le super trio qui rassemble le chanteur / guitariste Richie Kotzen, le bassiste/chanteur Billy Sheehan (Talas, Sons Of Apollo) et le batteur/chanteur Mike Portnoy (ex-Dream Theater) s'apprête à sortir son 3e albuim, III le 3 février prochain. La troupe a partagé le clip de "Xanadu", leur dernier single en date tiré de III. [plus d'infos]