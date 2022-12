Encore un évènement qu'on ne verra pas de nos propre yeux (à moins de bouger aux States), The Postal Service et Death Cab for Cutie ont annoncé une tournée commune à l'automne prochain. Ses dates ont pour but de célébrer les 20e anniversaires de Give Up et Transatlanticism . Le membre commun des deux groupes Ben Gibbard jouera donc deux fois chaque soir de la tournée, puisque ses groupes interpréteront les albums l'un après l'autre. Cette tournée marque également les premières performances live de The Postal Service depuis une décennie. [ plus d'infos ]





Septembre

08 Portland, ME - Cross Insurance Arena

09 Kingston, RI - The Ryan Center

10 New Haven, CT - Westville Music Bowl

12 Boston, MA - MGM Music Hall

13 Boston, MA - MGM Music Hall

14 Columbia, MD - Merriweather Post Pavilion

17 Detroit, MI - Meadow Brook Amphitheater

20 New York, NY - Madison Square Garden

21 Philadelphia, PA - The Mann Center

24 Minneapolis, MN - Armory

26 Denver, CO - Mission Ballroom

27 Denver, CO - Mission Ballroom



Octobre

03 Phoenix, AZ - Arizona Financial Theatre

04 Las Vegas, NV - The Chelsea Ballroom at the Cosmopolitan of Las Vegas

07 Seattle, WA - Climate Pledge Arena

10 Berkeley, CA - Greek Theatre - UC Berkeley

13 Los Angeles, CA - Hollywood Bowl