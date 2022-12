Le label français de rock et metal extrême Music Records (Twisted Mist, Evil-Minded, Angel Rising, Spirit Bomb...) a récemment réuni cinq des groupes les plus extrêmes de son catalogue pour sortir un split intitulé Aluthia #1 : Death Opatium. Retrouve les titres de Anthropovore, Depraved, Massive Charge, Muertissima et Noïtatalid sur la playlist Youtube en cliquant sur le lien ci-dessous.

[ Aluthia #1 : Death Opatium: YouTube (1 hit) ]