Adam Jones, le guitariste de Tool , s'est associé à la marque Epiphone pour créer la collection "Epiphone Adam Jones Les Paul Custom Art".





Cette collection en édition limitée canalise l'amour commun de la musique et de l'art à travers sept guitares Les Paul Custom Silverburst représentant les œuvres de cinq artistes visuels distingués, sélectionnés par Jones.



Le premier modèle de la collection est "The Veil of Bees" de Mark Ryden. La guitare affiche la pièce du même nom - qui a été présentée en avant-première à Art Basel - Hong Kong en 2018 - du maître acclamé du " pop surréalisme ". En outre, l'instrument arbore une œuvre d'art sur la poupée arrière conçue par l'artiste de renommée mondiale Korin Faught.



Après "The Veil of Bees", la collection se poursuivra avec des guitares présentant des œuvres de Faught, Frank Frazetta, Julie Heffernan et Ernst Fuchs. Seulement 800 guitares de chaque modèle seront produites.