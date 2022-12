Le 17 février prochain, sortira Hell gate chez La Belle Brute, un album tiré des heures d'enregistrement des improvisations du Wild Classical Music Ensemble et de Lee Ranaldo, guitariste de Sonic Youth. Vous pouvez retrouver la bande en concert le 16 mars à la BAM à Metz, le 17 au Marché Gare à Lyon, le 18 au Kubb-Tangram à Évreux et le 21 à la Souris Verte à Épinal. [plus d'infos]