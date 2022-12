Weezer sont de retour avec une nouvelle chanson, "I want a dog", qui est le premier single tiré de leur nouvelle galette, Sznz: Winter qui sort le 21 décembre. Cet EP sera le 4e et dernier qui complètera la sérioe d'EPs que le combo a sorti cette année: Sznz: Spring, Sznz: Summer et Sznz: Autumn [plus d'infos]