Il y a un mois, Hella a balancé une vidéo de réunion où l'on voit le duo interpréter "Headless" et "Self-checkout", les deux premiers titres de leur dernier album sorti en 2011, Tripper. Zach Hill, occupé avec Death Grips, et Spencer Seim n'ont plus donné de concert ensemble depuis 15 ans. [plus d'infos]