On vous en parlait il y a pas longtemps après la diffusion du titre "The Freewheelers", The Somnambulist ont sorti le 2 décembre leur nouvel EP Some more songs lost in themselves sur Slowing Records. Le dernier clip en titre du groupe, "Flowers from where you go", ainsi que l'album en intégralité est à voir/écouter à la suite. [plus d'infos]