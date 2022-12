On te ramène en 2000, avec cette vidéo qui rassemblait Deftones, Incubus et... Adam Sandler (oui, l'acteur), où les comparses interprètent une version acoustique de "Drive (Far away)" des Deftones. La troupe continue avec une reprise de "Joker" du Steve Miller band. Le tout fût pour la promotion du dernier film de Sandler de l'époque, Little Nicky, où les 2 groupes faisaient partie de la BO. [plus d'infos]