1983-2023 : Les Ludwig son immortels (pour le moment)



En 2023, les Ludwig von 88 fêteront leurs 40 ans. Voilà qui est sacrément étonnant ! Oui, ils avaient juré de se faire hara-kiri à 25 ans, car le rock après 25 ans, c'est juste un truc de bourgeois ; ils ont tout fait pour finir au cachot en se foutant de tout et de tout le monde ; ils ne se parlent plus depuis 1979 (ils communiquent uniquement par comédie musicale) et composent leurs nouvelles chansons par lettre d'avocat et lancés d'huissiers à la tronche ; la presse et les médias se sont ligués contre eux pour faire dérailler leur carrière (en 40 ans, pas une couverture de Paris Match ni de Demeures & Châteaux, pas une ligne dans Nous Deux, Modes & Travaux ou Terre Plate Magazine) ; tous les batteurs de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les bouchers de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les policiers moustachus de France et de Navarre veulent leur peau ; pas un seul dictateur ne leur a jamais proposé de faire l'hymne officiel de leur coup d'état, ni de leur opération militaire spéciale, ni de leur coupe du monde ; même le comité olympique a refusé leurs pots de vin ; ils osent mettre des points virgules dans leurs communiqués ; ils sont tellement vieux que même Michel Drucker les appelle papys.



Mais il faut se rendre à l'évidence : ils sont increvables.



Alors, comme tout cela relève clairement du surnaturel, les Ludwig vous proposent une année 2023 surnaturelle. Voici le programme !



* Chaque semaine, une chanson inédite disponible sur les internets.



* Chaque saison, un nouvel album (soit 4 LP en tout) illustré par les meilleurs graphistes de l'univers.



* Chaque fois qu'ils en auront envie, des t-shirts en série limitée.



* 40 concerts (à peu près, les Ludwig ne savent pas très bien compter).



* Deux soirées exceptionnelles le 1er et 2 décembre 2023 à Paris au Trianon, avec invités prestigieux, trapézistes, cheval savant et concours de tarte à la rhubarbe.



* Un blog où vous pourrez retrouver chaque semaine les liens pour les chansons, les paroles, un peu de blabla, un peu de vieilles photos et d'autres surprises affriolantes.



* Et peut-être même, soyons fous, des clips, des posters, des photos du batteur à poil, des révélations croustillantes sur les vies antérieures du guitariste, les vibrantes confessions du premier homme (qui d'ailleurs était une femme) à avoir marché sur la Lune en chantant Houlala, une tournée des podiums Ricard avec Ringo, Sheila et Oui Oui à la grosse caisse.



* Et, le plus incroyable : tout ça sans aucun kickstarter !





En 2023, le No Future a toujours de l'avenir !